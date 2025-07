Trem parte ônibus ao meio e deixa 11 feridos

Acidente foi causado pelo desrespeito do motorista do ônibus à sinalização

Um ônibus biarticulado foi partido ao meio após ser atingido por um trem em Curitiba (PR), durante a noite de terça-feira (22). O acidente ocorreu por volta das 23h30 na Avenida Paraná.

Pelo menos onze pessoas ficaram feridas, com lesões leves a moderadas, e foram encaminhadas a um hospital local. O impacto aconteceu na parte articulada do ônibus, onde, segundo relatos, não havia passageiros em pé no momento.

Sinalização

A Rumo, empresa responsável pela linha férrea, informou que o acidente foi causado pelo desrespeito do motorista do ônibus à sinalização. Ele tentou atravessar os trilhos quando o trem já se aproximava.

“O maquinista acionou a buzina e aplicou os freios de emergência, mas, devido ao peso e tamanho do trem, não conseguiu evitar a colisão”, explicou a empresa. A Rumo também confirmou que equipes de resgate foram acionadas para atender as vítimas.

A via foi interditada para o atendimento e liberada durante a madrugada de quarta-feira (23). A polícia investiga as causas do acidente.

(*) Com informações do NSC Total

