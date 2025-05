VÍDEO: Passageiro morre após ficar preso entre portas de trem e plataforma

Homem tentou entrar no trem mesmo após os alertas sonoros e visuais de fechamento das portas e acabou preso no vão entre o vagão e a plataforma.

Um passageiro de 35 anos morreu na manhã desta terça-feira (6) após ficar preso entre a porta do trem e a da plataforma na Estação Campo Limpo, da Linha 5-Lilás do Metrô, na Zona Sul de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 8h, quando a estação estava lotada.

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, confirmou a morte. Segundo a empresa, o homem tentou entrar no trem mesmo após os alertas sonoros e visuais de fechamento das portas e acabou preso no vão entre o vagão e a plataforma.

Testemunhas relataram que o trem arrastou o passageiro, o que gerou desespero entre os usuários. “Todo mundo ficou desesperado, começou a chorar. Ele ficou preso entre as portas”, contou Bruno Moreira Costa, gestor comercial que presenciou a cena. Ele criticou a falta de seguranças no momento do acidente.

Os bombeiros chegaram ao local e encontraram o corpo sobre os trilhos, com um ferimento na cabeça. A vítima não apresentava sinais vitais. Segundo o boletim de ocorrência, ele faria aniversário em cinco dias.

De acordo com passageiros, os sensores das portas — que deveriam impedir o fechamento em caso de obstrução — falharam. O trem partiu mesmo com o homem preso.

Esse não é o primeiro acidente envolvendo as portas de plataforma. Em março, uma mulher ficou presa entre a porta de segurança e o trem na Linha 2-Verde, mas escapou sem ferimentos.

O acidente provocou lentidão na Linha 5-Lilás durante a manhã. Passageiros enfrentaram demora de mais de 11 minutos entre os trens, principalmente no sentido Chácara Klabin. A circulação já foi normalizada.

Em nota, a ViaMobilidade lamentou o caso e informou que registrou boletim de ocorrência e está tentando identificar oficialmente a vítima para prestar apoio à família.

