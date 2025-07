VÍDEO: Casal morre após ultraleve despencar e explodir em rodovia

Dois idosos morreram na queda do ultraleve

Uma câmera de segurança registrou, na terça-feira (22), o momento em que um ultraleve caiu em uma rodovia em Azzano Mella, na província de Brescia, norte da Itália.

O vídeo mostra a aeronave despencando quase na vertical antes de explodir ao atingir o solo, bloqueando a via com fogo e densa fumaça preta.

O piloto, um homem de 75 anos, e sua companheira, de 60, ambos de Milão, morreram no impacto. Eles haviam decolado da cidade de Piacenza.

Feridos

Durante o acidente, dois carros passaram pelo local e atravessaram as chamas. Apesar do susto, os motoristas não sofreram ferimentos graves. Um deles, de 56 anos, foi levado a um hospital em Brescia apenas por precaução, enquanto o outro, de 49 anos, foi avaliado no local e liberado.

O Ministério Público de Brescia pediu ao Departamento de Polícia de Milão que investigue as causas do acidente.

