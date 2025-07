Governo destina ao setor primário de Autazes R$ 408,9 mil em crédito rural

Pescadores artesanais de Autazes (distante 113 quilômetros de Manaus) receberam R$ 408,9 mil em crédito rural. O valor foi entregue à categoria, na terça-feira (22), pelo Governo do Amazonas, que, também, contemplou agricultores familiares com 79 documentos rurais.

Viabilizado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), o recurso foi entregue em forma de equipamentos, implementos e apetrechos de pesca – 10 motores de popa, 10 motores de 15 Hp, dois botes de alumínio, caixas de isopor, entre outros itens. Parte do crédito também foi destinado ao custeio da atividade.

De acordo com a diretora-presidente do Idam, Eliane Ferreira, a disponibilização do recurso representa a possibilidade de aumento de produção do público beneficiado.

“Ou seja, os produtores rurais podem adquirir equipamentos, que, consequentemente, influenciam positivamente nas atividades por eles desempenhadas, ocasionando em melhores condições de trabalho e aumento de renda”, avaliou.

Em relação à formalização, agricultores familiares e produtores rurais locais foram beneficiados com 79 documentos rurais, dentre os quais 56 Cartões do Produtor Primário (CPP), 21 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF) e duas licenças ambientais. Os cartões, cadastros e licenças foram viabilizados pelo Idam.

*Com informações da assessoria (HM)

