Tributo à Legião Urbana e palestra de Márcia Sensitiva em Manaus

Com opções para todas as idades, atrações culturais, infantis e musicais durante o mês de julho em Manaus

Manaus (AM) – Programação especial para o mês de julho, com atividades culturais e de lazer para todas as idades em Manaus, no Manauara Shopping, em Manaus. O centro de compras reúne atrações que vão de concertos à luz de velas a feiras gastronômicas, oferecendo experiências imersivas durante as férias.

Feira Empório Gaúcho traz sabores do Sul ao Norte

De 15 a 31 de julho, a feira Empório Gaúcho ocupa o piso Castanheiras com uma seleção de produtos típicos do Sul do país. Embutidos, queijos, vinhos, chimarrão e doces coloniais fazem parte do cardápio, prometendo uma viagem gastronômica sem sair da capital amazonense.

Tributo à Legião Urbana agita fãs de rock nacional

No sábado, 27 de julho, o palco principal do shopping recebe um tributo à banda Legião Urbana, ícone dos anos 80. O show é gratuito e promete emocionar o público com sucessos como “Tempo Perdido” e “Eduardo e Mônica”. A apresentação está marcada para as 19h, na praça de alimentação.

Candlelight transforma shopping em sala de concerto

Os concertos Candlelight, sucesso mundial por unir música clássica e iluminação à vela, desembarcam em Manaus nos dias 20 e 28 de julho. Os espetáculos acontecem em ambiente intimista dentro do próprio shopping, com ingressos à venda online. O repertório inclui composições de Vivaldi, Beethoven e versões instrumentais de trilhas de cinema.

Márcia Sensitiva comanda palestra espiritual

Encerrando a agenda, a médium Márcia Sensitiva participa de um encontro especial no dia 30 de julho, às 18h. Conhecida por suas previsões e participações na mídia, ela abordará temas como espiritualidade, energias e autoconhecimento. A entrada será mediante inscrição prévia no site do shopping.

Feira Empório Gaúcho

Aberta ao público desde o dia 12 de julho, a feira Empório Gaúcho estará em funcionamento ao longo de todo o mês, oferecendo uma variedade de produtos típicos do Rio Grande do Sul.

A estrutura está montada na Praça de Eventos, no Piso Tucumã (G4), em frente à Vivara Life. Já para o público infantil, o destaque é o circuito da Galinha Pintadinha, que permanece até 7 de setembro na Praça de Alimentação, Piso Buriti (G1).

O público também pode conferir a exposição “A Arte da Amazônia para o Mundo”, com curadoria de Belisário Arce, apresenta 50 obras de 26 artistas amazônicos em comemoração aos 15 anos da Associação PanAmazônia.

A mostra é gratuita e está aberta até 27 de julho no Centro Cultural Manauara Shopping, Piso Castanheira (G6).

Teatro Manauara

A programação musical de julho reserva momentos especiais para os fãs de boa música. Na próxima sexta-feira (25/07), o Teatro Manauara será palco do show da banda Legião Urbana Cover, apontada pela crítica como o principal tributo à lendária banda de Renato Russo. Liderado pelo intérprete Nathã Mariani, o grupo promete uma noite emocionante com os maiores sucessos do rock nacional.

Também no Teatro Manauara, a série Candlelight Concerts retorna a Manaus com duas apresentações especiais. No sábado (26/07), a primeira, às 18h, homenageia o repertório de Bruno Mars. Em seguida, a segunda sessão (às 20h) foca nas trilhas sonoras mágicas do cinema mundial. Os concertos, com duração de 60 minutos, contam com quarteto de cordas e ambientação intimista à luz de velas.

Márcia Sensitiva

Encerrando o mês, no dia 31 de julho, o shopping recebe a médium Márcia Sensitiva, fenômeno das redes sociais e presença frequente na televisão, para uma palestra no Teatro Manauara.

Além da programação cultural, o Manauara Shopping está repleto de opções de diversão e lazer para o público infantojuvenil.

Dez filmes em cartaz no cinema do Manauara Shopping



Neste mês de julho, a UCI Cinemas do Manauara Shopping exibe dez filmes, com opções para todas as idades: Superman, Quarteto Fantástico, Smurfs, Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, Elio, Roger Waters, Fórmula 1, Jurassic World, Como treinar seu Dragão e Lilo & Stitch.

Entre os destaques está Superman, exibido em diversas versões: 3D, além de sessões dubladas em 2D e 3D ao longo de todos os dias da semana, com horários que variam entre 13h50 e 21h50.

O documentário musical Roger Waters: This Is Not a Drill – The Movie será exibido exclusivamente no dia 23 de julho às 19h. Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no site do UCI, no aplicativo oficial ou nas bilheterias do Manauara Shopping.

Serviço

Manauara Shopping – Av. Mário Ypiranga, Adrianópolis

Programação: 15 a 31 de julho de 2025

Informações e ingressos: www.manauarashopping.com.br

