Festival Folclórico do Sesc acontece nesta semana em Manaus

O Sesc Amazonas realiza, entre os dias 24 e 26 de julho, o Festival Folclórico 2025, com entrada gratuita para o público. A programação começa sempre às 18h, no estacionamento do parque aquático do Sesc Balneário, localizado na Avenida Constantinopla, nº 288, bairro Alvorada.

Durante os três dias de festa, o evento oferece apresentações musicais, danças típicas como boi-bumbá, carimbó e cirandas, além de quadrilhas e atrações dos alunos do Centro de Educação do Sesc.

Entre os destaques estão a cantora Mell Rodrigues, as bandas Forró Delivery e Mão pra Riba, o grupo Kboclos e as cirandas de Manacapuru: Tradicional, Guerreiros Mura e Flor Matizada.

Atrações musicais

A abertura será na quinta-feira (24/07) com show da cantora Mell Rodrigues, seguida por apresentações de quadrilha junina e turmas do Ensino Fundamental I.

Na sexta (25/07), o destaque é a banda Forró Delivery, além de apresentações dos alunos do turno matutino, carimbó e três cirandas tradicionais. No sábado (26/07), a banda Mão pra Riba anima o público antes da final do concurso de quadrilhas, que será encerrado com o show do grupo Kboclos, com repertório de Garantido e Caprichoso.

Espaços extras

O evento contará com uma área gastronômica com comidas típicas e uma feira com produtos variados, oferecidos por empreendedores locais.

As mesas estão sendo vendidas antecipadamente nas Centrais de Relacionamento do Sesc Centro e Balneário. Os valores são R$ 80 para comerciários e R$ 120 para o público geral.

