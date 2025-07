Tailândia ataca alvos militares do Camboja após explosão em área de fronteira

A Tailândia realizou ataques aéreos contra alvos militares do Camboja na manhã desta quinta-feira (24), aumentando as tensões em uma área de fronteira disputada entre os dois países do Sudeste Asiático. A ofensiva acontece após um soldado tailandês perder a perna na explosão de uma mina terrestre no dia anterior.

Segundo o 2º Comando Militar Regional da Tailândia, caças F-16 destruíram duas unidades de apoio cambojanas. O coronel Richa Suksuwanont, vice-porta-voz do Exército tailandês, afirmou que os ataques miraram apenas estruturas militares.

As autoridades cambojanas ainda não se pronunciaram oficialmente. No entanto, confrontos armados também foram registrados nesta manhã, ferindo civis e forçando a remoção de moradores da província tailandesa de Surin. Os combates teriam começado após tropas cambojanas abrirem fogo contra uma base próxima ao templo Ta Muen Thom, localizado em território contestado.

O Exército tailandês acusa o Camboja de usar drones não tripulados para monitorar a área e de disparar armas pesadas contra zonas civis no distrito de Kap Choeng. Três civis ficaram feridos. Pacientes de hospitais da região estão sendo removidos por precaução, segundo o Ministério da Saúde Pública da Tailândia.

Em resposta, um porta-voz do Ministério da Defesa do Camboja declarou que as tropas cambojanas agiram em legítima defesa, após uma suposta incursão tailandesa em território cambojano. O primeiro-ministro cambojano, Hun Manet, confirmou que as forças tailandesas atacaram posições em templos nas províncias de Oddar Meanchey, Preah Vihear e Ubon Ratchathani. Ele afirmou que o país não teve alternativa a não ser responder com força armada.

Pelo menos dois soldados tailandeses ficaram feridos nos combates, segundo a agência Reuters. O governo tailandês, por sua vez, fechou partes da fronteira nordeste para o tráfego de moradores e turistas. Em retaliação, o Camboja anunciou o rebaixamento das relações diplomáticas com a Tailândia ao “nível mais baixo” e ordenou o retorno imediato de seus representantes no país vizinho.

Histórico

A escalada atual revive tensões que voltaram à tona em maio, quando um soldado cambojano foi morto durante troca de tiros na região conhecida como Triângulo Esmeralda — área de fronteira entre Camboja, Tailândia e Laos. O episódio teve repercussões políticas significativas, contribuindo para a suspensão da primeira-ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, após o vazamento de uma ligação na qual ela criticava ações do próprio exército.

Tailândia e Camboja compartilham uma fronteira de 817 quilômetros, grande parte dela delimitada na época da colonização francesa. A linha divisória tem sido, historicamente, fonte de disputas territoriais e confrontos militares periódicos, dificultando relações bilaterais estáveis entre os dois países.

