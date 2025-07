‘Morango do amor’ explode nas redes e cresce 2.300% em pedidos no iFood em julho

O “morango do amor”, doce que virou febre nas redes sociais, teve uma explosão de popularidade nas plataformas de entrega. Segundo dados do iFood, os pedidos saltaram de cerca de 11 mil para 257 mil em menos de um mês — um crescimento de impressionantes 2.300% entre junho e julho deste ano, conforme levantamento feito a pedido da CNN.

A alta demanda motivou doceiras de todo o Brasil a aderirem à tendência e começarem a vender a sobremesa, uma versão moderna da tradicional maçã do amor. Em julho, já foram entregues mais de 524 mil unidades do doce, um aumento de mais de 2.490% em relação ao mês anterior. Isso significa que, em média, cada pedido inclui duas unidades da guloseima.

Em São Paulo, o preço varia entre R$ 20 e R$ 30, e o doce já pode ser encontrado em praticamente qualquer confeitaria, seja física ou online.

Viralizou

Para quem não acompanhou o início da tendência, o morango do amor é feito com a fruta fresca envolta em brigadeiro branco e coberta com uma camada de caramelo vermelho — este último ingrediente remete à maçã do amor, tradicional nas festas juninas.

Embora algumas pessoas já compartilhem receitas há mais de um ano, a procura disparou na segunda semana de julho, com aumento nas buscas por termos como “como fazer a calda do morango do amor” e “morango do amor perto de mim”.

