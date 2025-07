Teatro Amazonas recebe lançamento do Festival de Cirandas

Evento inicia oficialmente a temporada de cirandas no Amazonas em 2025.

O Teatro Amazonas será palco, nesta terça-feira (29), do lançamento oficial do Festival de Cirandas 2025. A cerimônia começa às 20h e contará com apresentações especiais das três agremiações de Manacapuru: Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional.

O evento marca o início da temporada de cirandas no estado e será realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Data confirmada

O 27º Festival de Cirandas de Manacapuru acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de agosto, no Parque do Ingá, conhecido como Cirandódromo.

Durante os três dias, cada ciranda se apresentará com seu tema inédito, buscando conquistar o título de campeã da edição 2025.

Temas de 2025

A atual campeã Guerreiros Mura defenderá o tema “Estiagem e Alagação: O Segredo das Águas”.

Flor Matizada levará à arena “Amazônia: Sonho e Luta Cirandeira”. Já a Ciranda Tradicional apresentará “Sapucai’Ay: O grito que vem das águas”.

Incentivo estadual

Em junho, o Governo do Amazonas anunciou o repasse de R$ 3,6 milhões para a realização do festival. Cada ciranda receberá R$ 1,2 milhão para custear seus preparativos.

Valorização cultural

“O Festival de Cirandas é uma das manifestações culturais mais genuínas do nosso estado. Ele movimenta a economia, o turismo, o sentimento de pertencimento e, acima de tudo, celebra a força do povo do interior”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Caio André.

Em 2024, o festival reuniu cerca de 30 mil pessoas, consolidando-se como o segundo maior evento folclórico do Amazonas.

