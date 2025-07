Samba Manaus 2026: despedida histórica do maior festival do país

Manaus, AM – Um dos maiores símbolos culturais do Norte do Brasil está se preparando para um adeus à altura de sua grandiosidade. O Samba Manaus, considerado o maior festival de samba e pagode do país, terá sua última edição em 2026. O anúncio foi feito por Bete Dezembro, empresária e CEO da Fábrica de Eventos, que também celebra os 25 anos da produtora.

O fim de uma era: 25 anos que marcaram gerações

Criado no fim dos anos 1990, o Samba Manaus nasceu para reunir os maiores nomes do samba e pagode em uma única noite de festa. Desde então, transformou o Sambódromo de Manaus (e em uma ocasião, a Arena da Amazônia) em palco de momentos históricos.

Entre eles, a participação de Regina Casé, durante a época do programa Esquenta!, e o já lendário “Café da Manhã com Harmonia”, em que Xanddy e o grupo Harmonia do Samba se apresentavam nas primeiras horas da manhã, levando o público ao delírio.

“São 25 anos de histórias, encontros, sucessos e momentos inesquecíveis. O Samba Manaus nasceu em Manaus, mas atravessou fronteiras e inspirou eventos em todo o Brasil”, destacou Bete Dezembro.

Uma história contada em vozes e ritmos

Ao longo de suas edições, o festival recebeu mais de 2 milhões de pessoas e apresentou artistas como:

Zeca Pagodinho

Alexandre Pires

Thiaguinho

Ferrugem

Belo

Sorriso Maroto

Grupo Revelação

Ludmilla

Diogo Nogueira

Rodriguinho

Exaltasamba

Turma do Pagode

O Samba Manaus foi responsável por consolidar o samba e o pagode no Norte do Brasil, elevando a cena cultural local a um novo patamar.

Despedida em 2026 será a maior de todas

A última edição do festival acontecerá em 2026, com uma programação pensada para ser emocional e inesquecível. A Fábrica de Eventos promete uma estrutura inédita, grandes nomes do gênero e homenagens à memória afetiva do público.

“Queremos que cada minuto dessa despedida seja vivido intensamente, porque será um marco para a cultura brasileira e para todos que fizeram parte dessa história”, afirmou Bete.

Legado cultural, social e econômico

Mais que um evento musical, o Samba Manaus ajudou a:

Popularizar o samba e o pagode na região Norte

na região Norte Projetar Manaus no circuito nacional de grandes eventos

Gerar empregos e movimentar a economia criativa

Atrair turistas e consolidar a cidade como polo cultural

O que esperar da última edição?

Embora a programação oficial ainda não tenha sido divulgada, a Fábrica de Eventos já confirmou:

Participação de artistas que marcaram a história do festival.

Estrutura especial e tributos emocionantes.

Um encerramento que promete fazer história.

