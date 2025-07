Cabaré é destruído por árvore em Tabatinga e casal nu é salvo

Estrutura desabou parcialmente; frequentadores relataram momentos de pânico

Tabatinga (AM) – Um acidente inusitado e preocupante marcou a noite de segunda-feira (29) em Tabatinga, no interior do Amazonas. Uma árvore de grande porte caiu sobre um cabaré da região, provocando desabamento parcial da estrutura e deixando pessoas feridas.

O número exato de vítimas ainda não foi confirmado pelas autoridades. Há relatos de que uma stripper estaria desaparecida. O local, conhecido como “Bar das Primas”, acabou parcialmente destruído. Algumas pessoas tiveram que sair nuas do local.

Testemunhas relataram cenas de correria, gritos e pânico logo após o impacto. O barulho da queda assustou os frequentadores, que tentaram sair rapidamente do local.

“Foi um susto muito grande. Parecia que o teto ia desabar todo”, contou um morador que estava nas proximidades.

Equipes de resgate acionadas, prestaram os primeiros atendimentos no local. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros isolaram a área e iniciaram os procedimentos de investigação para apurar as causas do acidente. A principal hipótese é de que o solo encharcado pelas chuvas tenha contribuído para a queda da árvore.

📱 Repercussão nas redes: memes, teorias e trocadilhos

A notícia da queda da árvore virou assunto nos comentários do Instagram e foi tratada com irreverência por muitos internautas. Confira algumas reações:

💬 “Alguma mulher descobriu que o marido tava lá e jogou a praga 😂” — @thays.s.v

💬 “Agora sim o puteiro tá formado 😂😂” — @eol_santos01

💬 “Muita gaia nesse cabaré!” — @fael.oliveirabjj



A mistura de tragédia e humor revela o perfil único do brasileiro: transforma até o improvável em piada — sem perder o senso de solidariedade. Que os feridos se recuperem logo.

Veja o vídeo:

