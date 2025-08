Infiltração de gordura muscular aumenta o risco de dor crônica nas costas: O que a ciência revela sobre a lombalgia

Estudo com mais de 30 mil pessoas na Alemanha aponta relação entre a composição muscular e a lombalgia, indicando um novo caminho para a prevenção e tratamento da dor.

Por Thais Szegö, da Agência Einstein

A dor na região lombar, conhecida como lombalgia, é um problema de saúde pública global de proporções alarmantes. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a condição é a principal causa de incapacidade em todo o mundo. Os números crescentes são motivo de grande preocupação: em 2020, 619 milhões de pessoas sofriam com o problema, um aumento de 60% em relação a 1990. A previsão é que esse número salte para 843 milhões de indivíduos até 2050, mostrando a urgência de entender e combater o quadro.

Em busca de respostas, pesquisadores alemães publicaram um estudo seminal na renomada revista científica The Lancet Regional Health – Europe, buscando identificar os fatores de risco modificáveis por trás da lombalgia persistente. A investigação, que se debruçou sobre a composição muscular corporal de mais de 30 mil participantes, utilizou a tecnologia de inteligência artificial em ressonâncias magnéticas de corpo inteiro para um mapeamento detalhado da estrutura muscular e da infiltração de gordura.

Conexão direta: gordura e dor crônica

A conclusão dos pesquisadores é um divisor de águas na compreensão da dor lombar crônica. O estudo revelou uma forte associação entre maiores níveis de gordura entre os músculos da região torácica e lombar e uma maior probabilidade de desenvolvimento do problema. Em contrapartida, indivíduos com maior massa muscular nessas mesmas áreas demonstraram uma tendência significativamente menor a sofrer com a lombalgia.

Para o ortopedista Fernando Jorge, especialista em medicina regenerativa, a pesquisa sugere um caminho promissor para o tratamento.

“Ele sugere fortemente que fatores de risco modificáveis, como a composição muscular, podem ser alvos para prevenção e tratamento”, explica o especialista. Essa perspectiva abre portas para abordagens que vão além do tratamento da dor em si, focando na causa-raiz do problema.

O entendimento da composição corporal e desafios

O ortopedista Luciano Miller, livre-docente da Faculdade de Medicina do ABC, complementa o debate ao elucidar que a proporção de gordura infiltrada nos músculos dorso-lombares não é aleatória. Ela é influenciada por uma complexa rede de fatores, incluindo:

Sedentarismo e envelhecimento;

Dieta e obesidade;

Resistência insulínica e questões hormonais;

Fatores inflamatórios e, em certa medida, a própria genética.

Apesar da importância do estudo, Miller ressalta a necessidade de futuras investigações incorporarem outros fatores cruciais, como os psicológicos, nutricionais e ocupacionais, para uma compreensão ainda mais completa da dor lombar crônica.

Prevenção e Tratamento: O Papel da Atividade Física e Nutrição

A boa notícia é que o conhecimento sobre a relação entre composição muscular e lombalgia já aponta para ações concretas. Existem evidências de que programas de reabilitação que combinam treino de força, controle nutricional e emagrecimento podem ajudar a reduzir a infiltração de gordura intermuscular.

No entanto, o ortopedista do Einstein alerta para a necessidade de paciência e disciplina.

"Os efeitos são modestos e lentos, e dependem da intensidade, regularidade e individualização dos treinos", pontua. Isso reforça a ideia de que a mudança é um processo contínuo, que exige consistência e acompanhamento profissional.

