Wellness: Bem-estar é o novo luxo

Se antes bastava uma saladinha e uma caminhada para se considerar “saudável”, hoje o conceito de bem-estar ganhou contornos muito mais profundos. O termo da vez é wellness — e ele não está só em hashtags do Instagram, mas nos hábitos, escolhas e prioridades de quem busca viver com mais equilíbrio, propósito e saúde integral.

Wellness, em sua essência, não é um destino, mas um caminho. Um estilo de vida que integra corpo, mente e emoções, e que vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, especialmente após a pandemia, quando o mundo foi forçado a pausar e olhar para dentro. Nunca se falou tanto em saúde mental, autocuidado, sono de qualidade, suplementação personalizada e, claro, beleza que começa de dentro para fora.

Números de um mercado gigante que não para de crescer.

O setor de wellness já movimenta mais de 5 trilhões de dólares no mundo, segundo dados do Global Wellness Institute. E o Brasil, claro, surfa nessa onda com força total. Aplicativos de meditação, terapias integrativas, skincare funcional, spas urbanos, jejum intermitente, biohacking (já conversamos sobre esse tema aqui), massagens energéticas e nutricosméticos viraram itens quase obrigatórios no vocabulário de quem está sintonizado com essa nova era do bem-estar.

Hoje, não é exagero dizer que o autocuidado virou o novo luxo — mas, felizmente, um luxo cada vez mais acessível. A ideia é sair do automático e entrar em sintonia com o que o corpo, a pele e a mente estão pedindo. Um movimento de reconexão, não de perfeição.

Corpo, mente e emoções: tudo conversa!

É impossível falar de wellness sem entender que tudo está interligado. Um intestino inflamado pode gerar ansiedade. Um sono ruim pode se refletir na pele. Uma rotina estressante pode levar à exaustão física. Por isso, cada vez mais se fala em soluções integradas: dermocosméticos que acalmam a pele e os sentidos, fórmulas manipuladas que equilibram energia e humor, protocolos que respeitam o ritmo do corpo.

Na farmácia de manipulação, por exemplo, essa tendência tem se traduzido em fórmulas pensadas não só para tratar, mas para prevenir, equilibrar e apoiar o organismo de forma personalizada. Afinal, cada pessoa é única — e seu bem-estar também deve ser.

A era do autocuidado – mas com consciência.

É inegável que o wellness virou também um símbolo de status. No Instagram, o que mais vemos são fotos de iogurtes com chia, banhos gelados, retiros em Bali e frases motivacionais ao lado de xícaras de matchá. Mas é preciso cuidado para não cair na armadilha do wellness performático — aquele em que tudo parece saudável, mas nada é de verdade. Porque de nada adianta postar um suco detox se você vive com dor de cabeça por não dormir direito. Ou tomar shot matinal com cúrcuma, vinagre de maçã e pimenta caiena, mas esquecer de respirar fundo entre as reuniões.

A verdadeira revolução do bem-estar está nos bastidores: na rotina que respeita seus limites, na alimentação que te nutre de verdade, no cuidado que você tem com você mesma quando ninguém está vendo. E não se esqueça que muita gente vive apenas de aparências: no Instagram, tudo é perfeito.

Wellness de verdade: simples, possível e seu!

No fim das contas, o wellness verdadeiro é aquele que cabe na sua vida. Não precisa começar com sauna infravermelha ou suplementos biohackers. Pode ser um banho relaxante ao som da sua playlist favorita, uma caminhada sem celular, uma fórmula feita só para você, que te devolve a energia que o estresse roubou.

O mais importante é entender que o bem-estar não se compra pronto — ele se constrói, dia após dia, com escolhas conscientes, pequenos hábitos e muito, muito carinho por você mesma. Nunca o autocuidado esteve tão na moda. E, ao contrário de outras modas passageiras, essa não apenas parece ter vindo para ficar como tem sido uma moda bem positiva, onde deixa de ser “frescura” e passa a ser uma necessidade você cuidar do seu bem-estar físico e mental. E aí, o que você tem feito, dentro da sua rotina, pelo seu bem-estar?

Natasha Mayer

(*) Natasha Mayer é Farmacêutica, formada pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), pós-graduada em Cosmetologia pela Faculdade Oswaldo Cruz – SP, em Saúde Estética pela Biocursos e em Gestão de Empresas pela Fundação Dom Cabral. Mestre em Engenharia de Produção pela UFAM, CEO da Pharmapele Manaus e presidente da Associação dos Jovens Empresários e Empreendedores do Amazonas (AJE-AM).

Leia mais: Muito além do colágeno…

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱