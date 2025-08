Dois homens são presos com 250 kg de skunk dentro de caminhão em Manaus

Manaus (AM) – Dois homens identificados como Francisco Cândido de Oliveira Júnior, de 47 anos, e Raimundo Divino Paiva Costa, de 51, foram presos com cerca de 250 quilos de maconha do tipo skunk, em uma operação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), realizada na sexta-feira (1º), na zona Leste de Manaus.

A apresentação do caso ocorreu nesta segunda-feira (4), durante coletiva de imprensa no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Segundo a investigação, a droga estava escondida em um caminhão-baú interceptado nas proximidades de uma rotatória no bairro Armando Mendes. Uma picape Toyota Hilux, usada como apoio logístico, também foi apreendida.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, os suspeitos vinham sendo monitorados há cerca de cinco dias, com o auxílio do sistema de Cerco Eletrônico. “Durante uma campana, os policiais flagraram os suspeitos carregando o caminhão com a carga ilícita. Na abordagem, foi possível apreender todo o material entorpecente”, explicou.

A investigação identificou que a droga seria enviada ao estado do Pará. Raimundo já tinha passagem pela Polícia Federal, tendo sido preso em 2019 por tráfico. Agora, ele e Francisco foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ambos passaram por audiência de custódia e seguem à disposição da Justiça.

A polícia segue com as investigações para identificar os destinatários da carga e demais envolvidos no esquema criminoso.

