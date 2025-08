Economia com Identidade: 50 Anos do CORECON e a Missão Inacabada da Amazônia

O cinquentenário do Conselho Regional de Economia do Amazonas (CORECON-AM) é, por excelência, um momento de celebração. Mas, para além das homenagens protocolares, a data nos convoca à reflexão. O que fizemos com esses 50 anos? O que deixamos de fazer? E, sobretudo, o que ainda nos cabe construir? Este ensaio é um convite à responsabilidade histórica dos economistas diante do desafio até aqui incontornável de desenhar uma economia com identidade amazônica — ainda uma missão inacabada.

1. O Espelho dos 50 Anos

Chegar aos 50 anos é, para qualquer instituição, uma conquista. Mas é também um chamado ao autoexame. Onde estávamos, nós economistas, quando a Amazônia mais precisou de uma bússola econômica própria? Em que medida contribuímos — ou nos omitimos — diante da sucessão de modelos, promessas e fracassos que marcaram nossa história recente?

2. À Margem da Margem: Ausência de Protagonismo

Por décadas, o pensamento econômico local esteve à margem das decisões que moldaram a região. Os grandes planos de desenvolvimento, os incentivos da Zona Franca de Manaus e até as políticas públicas voltadas à Amazônia foram concebidos de fora para dentro, quase sempre sem escuta ativa das inteligências amazônidas. Faltaram modelagens locais, projeções enraizadas, planos sintonizados com nossa realidade.

3. A Floresta que Não Entrou na Conta

A biodiversidade amazônica, embora alardeada no discurso ambiental, continua invisível nos modelos tradicionais de economia. Os ciclos da borracha, da castanha, das resinas e dos fitoterápicos foram tratados como acidentes naturais — e não como ativos estratégicos. Faltou sofisticação científica na leitura econômica da floresta. Faltou visão de futuro. Faltou política industrial adequada à bioeconomia estribada no parâmetro da sustentabilidade.

4. Zona Franca: Potência Adormecida

O Polo Industrial de Manaus é uma vitória política e econômica do Brasil. Mas não se converteu, como poderia, num projeto de desenvolvimento regional integrado. Isolado geograficamente e, em muitos momentos, intelectualmente, ficou restrito a uma lógica fiscal — sem conexão com a diversidade cultural, territorial e produtiva da Amazônia profunda.

5. Os Ciclos Perdidos

Desde o século XVI, a Amazônia fornece ao mundo riquezas inestimáveis. Ervas aromáticas, essências medicinais, especiarias raras — as chamadas “ervas do sertão”, além da borracha, encantaram os europeus, mas nunca estruturaram uma estratégia consistente de desenvolvimento endógeno. A cada novo ciclo, perdemos a chance de construir soberania produtiva, valor agregado e identidade econômica.

6. Uma Vocação Esquecida

A Amazônia possui uma vocação econômica singular, baseada na floresta em pé, na sociobiodiversidade, nos saberes tradicionais e na criatividade popular. Mas seguimos importando modelos e soluções que ignoram essa originalidade. Precisamos revalorizar o que temos de único — e isso começa por uma nova ética do desenvolvimento.

7. O Presente nos Chama: Juventude e Tecnologia

Contrariando o estigma do atraso, Manaus abriga hoje um dos maiores polos tecnológicos do país. A FPF-Tech, o INDT, o Sidia, o CBA, as universidades e o vibrante Polo Digital, o Vale do Jaraqui… são sinais de uma Amazônia em ebulição criativa. Essa juventude conectada à ciência e à inovação é nossa maior chance de reprogramar o futuro com códigos locais.

8. O que Fazer Agora: Agenda Propositiva

Não basta diagnóstico. É preciso ação. Sugiro três frentes urgentes:

Criar um Observatório da Economia Amazônica, vinculado ao CORECON, para monitorar indicadores, formular cenários e orientar políticas públicas.

Implantar um programa de formação técnica e empreendedora para jovens da periferia e do interior, conectando vocações locais e demandas do século XXI.

Mapear os ativos econômicos por bacia hidrográfica, incluindo os saberes tradicionais e a biodiversidade como fundamentos de uma nova economia.

9. Um Pacto Amazônico pela Economia

O CORECON pode — e deve — liderar uma rede estratégica de colaboração entre universidades, setor produtivo, instituições científicas, movimentos sociais e comunidades tradicionais. Um pacto amazônico pela economia é a chave para sair da retórica e ingressar na era da reconstrução com identidade.

10. O que Diremos em 2035?

O cinquentenário do CORECON deve ser o ponto de inflexão. A pergunta que deve ecoar em nossas mentes é: o que diremos em 2035? Teremos interiorizado a economia? Teremos uma bioeconomia estruturada? Teremos jovens qualificados ocupando as cadeiras do futuro?

A hora de mudar é agora. E o Conselho Regional de Economia pode — e precisa — ser a semente dessa virada histórica. Não há mais tempo para hesitação. O futuro exige coragem, compromisso e uma nova narrativa econômica que tenha, finalmente, a cara da Amazônia.

Foto: Nelson Azevedo

(*) Nelson Azevedo é presidente do SIMMMEM, sindicato da indústria metalúrgica, metalmecânica e de materiais elétricos de Manaus, conselheiro do CIEAM e da CNI e vice-presidente da FIEAM.

Leia mais: União, Sabedoria e Interesse Nacional: o que realmente está em jogo

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱