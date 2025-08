Amazonas registra queda histórica nas queimadas

Amazonas registrou uma queda de 93% no número de focos de queimadas em julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado

O Amazonas registrou uma queda de 93% no número de focos de queimadas em julho deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Trata-se de um feito histórico, que mostra, de forma muito clara, os resultados positivos que já vêm sendo alcançados no combate aos incêndios florestais no estado.

Os dados divulgados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que é responsável pelo monitoramento de focos de calor nos biomas brasileiros. De acordo com o levantamento, entre os dias 1º e 31 de julho deste ano foram contabilizados 278 focos de calor no Amazonas. Em 2024, no mesmo período, foram 4.241.

Em decorrência dessa queda inédita, nenhum dos 62 municípios do nosso estado consta no ranking das cidades que mais registraram queimadas na Amazônia em julho. A lista foi liderada por Lagoa da Confusão (TO), com 211 focos, seguida por Mirador (MA), com 207, e Formoso do Araguaia (TO), com 156.

O desempenho do Amazonas contrasta com a situação de outros estados da Amazônia Legal, que ainda enfrentam altos índices de queimadas. Isso coloca o estado como referência na implementação de políticas ambientais eficazes, que conciliam proteção com desenvolvimento sustentável.

A significativa redução alcançada no Amazonas é resultado direto de uma série de medidas adotadas pelo Governo do Amazonas. Uma delas é o reforço de ações coordenadas da força-tarefa estadual, que inclui o Corpo de Bombeiros Militar, a Defesa Civil, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e demais órgãos do sistema de proteção.

Entre as principais medidas adotadas estão, também, a ampliação do monitoramento via satélite e por drones, que permite identificar e agir rapidamente nos primeiros focos de calor; campanhas educativas alertando a população sobre os riscos e as penalidades das queimadas ilegais; aquisição de novos equipamentos; e atuação forte do Comitê Permanente de Enfrentamento aos Eventos Climáticos e Ambientais.

Somente este ano, o estado já inaugurou nove Grupamentos Integrados de Combate a Incêndios e Proteção Civil (GCIPs), instalados em cidades estratégicas, localizadas em áreas de maior vulnerabilidade aos efeitos das queimadas, como Autazes, Coari, Jutaí, Lábrea, Manaquiri, Maués, Novo Aripuanã, Rio Preto da Eva e Tapauá. Mais nove estão em fase de implantação – em Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Boca do Acre, Careiro, Envira, Humaitá, Itapiranga e Manicoré.

Nessas bases, os bombeiros atuam de forma preventiva e emergencial, garantindo pronta resposta ao surgimento de focos de incêndio e protegendo tanto o meio ambiente quanto a população local.

Além da presença física nos municípios, o Corpo de Bombeiros também coordena ações de capacitação de brigadistas, ampliando a capacidade de resposta local e incentivando o protagonismo das comunidades no enfrentamento às queimadas.

A queda no desmatamento, portanto, é um reflexo do compromisso do Amazonas com a preservação ambiental. O governador Wilson Lima tem enfatizado que é uma prioridade sua proteger a floresta, as pessoas e a biodiversidade. E isso só é possível com planejamento, trabalho integrado e apoio da sociedade.

O Governo do Amazonas, entretanto, mantém-se em estado de alerta permanente. Apesar do avanço alcançado, o pico da estação da seca ainda está por vir, e os riscos de queimadas continuam, especialmente em áreas mais remotas. Por isso, a mobilização seguirá intensa em agosto e setembro, com ações preventivas, reforço de fiscalização e campanhas contínuas de conscientização.

Marcellus Campêlo

(*) Marcellus Campêlo é engenheiro civil, especialista em Saneamento Básico e em Governança e Inovação Pública; exerce, atualmente, os cargos de secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano – Sedurb e da Unidade Gestora de Projetos Especiais – UGPE.

