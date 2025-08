Mulher agredida com 61 socos em elevador recebe alta

Juliana Garcia, de 35 anos, recebeu alta hospitalar na segunda-feira (4), após ter sido violentamente agredida com 61 socos dentro do elevador de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, zona sul de Natal (RN). O agressor foi identificado como o ex-jogador Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos. A informação foi divulgada pelo Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

A vítima passou por uma cirurgia de reconstrução facial, que teve resultado positivo. De acordo com nota da unidade de saúde, Juliana seguirá o tratamento em casa, conforme orientações fornecidas por uma equipe multidisciplinar. Ainda neste mês, ela deve retornar ao hospital para uma reavaliação pós-operatória.

A violência

A agressão foi flagrada por um segurança do prédio por meio das câmeras de monitoramento. Ele acionou a Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN). O vídeo do ataque mostra que a violência durou cerca de 36 segundos. Ao chegar ao térreo, Igor foi contido por moradores e preso em seguida pelos policiais.

O ataque ocorreu após uma discussão entre o casal na área de lazer do condomínio, motivada por uma mensagem enviada a um amigo de Igor. Durante o desentendimento, ele tomou o celular de Juliana e o lançou na piscina.

Segundo a vítima, essa não foi a primeira vez que ele teve atitudes violentas. “Ele já havia quebrado um celular meu pisando em cima. Em outra ocasião, arremessou outro contra a parede”, relatou Juliana.

(*) Com informações do Metrópoles

