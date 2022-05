Detento que responde por roubo e tráfico é transferido de Japurá para Manaus

Manaus (AM) – Um detento de 27 anos, que estava custodiado na carceragem da unidade policial da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus) foi transferido para uma unidade prisional de Manaus na manhã desta sexta-feira (6).

A ação contou com o apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) da instituição, bem como de agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

De acordo com o investigador Carlos Cavalcanti, gestor do DIP, o indivíduo responde por crimes de roubo e tráfico de drogas. A transferência foi realizada após determinação judicial decretada pelo juiz Alex Jesus de Souza, da Vara da Comarca de Japurá, no dia 11 de março deste ano.

“Assim que tomamos conhecimento da ordem judicial, demos início aos procedimentos para a transferência do preso. Comunicamos o DPI e a Seap, que de pronto nos deram apoio para o recambiamento, que ocorreu sem nenhuma intercorrência”, informou a autoridade policial.

O homem ficará custodiado em uma unidade prisional da capital, onde continuará respondendo pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

