Suspeito tentou fugir ao notar viatura, mas foi capturado pela Polícia Militar na zona norte

Publicado em 30 de agosto de 2025

Por Em Tempo*

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu na madrugada deste sábado (30) um homem de 19 anos e apreendeu mais de 50 porções de entorpecentes no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Durante patrulhamento na rua Aloísio Donizete, conhecida pelo tráfico de drogas, os policiais identificaram um homem em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, o suspeito tentou fugir, mas acabou sendo capturado ao entrar em um estabelecimento comercial.

Drogas e materiais apreendidos

Na abordagem e busca pessoal, os PMs encontraram:

25 porções de maconha

33 porções de oxi

Uma balança de precisão

R$ 65 em espécie

Sete celulares de diferentes marcas

O suspeito, juntamente com os materiais apreendidos, foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Disque denúncia reforça combate ao crime

A PMAM reforça que a população deve informar imediatamente qualquer ação criminosa pelo disque denúncia 190, garantindo sigilo total da identidade do denunciante.

