Em homenagem pelo Dia das Mães, governador Wilson Lima antecipa pagamento do Auxílio Estadual Permanente

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima autorizou para esta sexta-feira (06) a antecipação do pagamento da parcela de maio do Auxílio Estadual Permanente. A medida, segundo o governador, é uma homenagem pelo Dia das Mães, comemorado no domingo (08).

Além disso, a antecipação vai injetar aproximadamente R$ 45 milhões na economia do estado, beneficiando capital e interior. Regularmente, o pagamento mensal de R$ 150 é efetuado no dia 15 de cada mês.

“Eu acabei de autorizar a antecipação do Auxílio Estadual Permanente para esta sexta-feira, dia 6, para que essas mães que são beneficiadas por esse programa, que é o maior programa de distribuição de renda, possam passar o Dias das Mães, colocar alimento na mesa e se reunir em família por conta dessa data tão importante”, disse o governador.

Pelos critérios, o programa Auxílio Estadual Permanente prioriza mulheres que são chefes de família como titulares do benefício, que dá direito ao valor mensal de R$ 150, destacou Wilson Lima.

Ao todo, o programa já beneficia mais de 294 mil famílias em situação de pobreza e extrema em todo Amazonas, promovendo uma injeção mensal na economia de R$ 44.196.450.

Desde que o Auxílio Estadual foi implementado pelo governador Wilson Lima, o programa injetou R$ 254.276.700,00 na economia do estado até abril.

“Por um lado, a gente beneficia essas mães, por outro a gente está injetando R$ 45 milhões na economia que se junta aquela e se junta aquele valor de R$ 290 milhões da primeira parcela do 13° salário dos servidores públicos”, completou o governador.

Nesta quinta e sexta-feira (05 e 06/05), o Governo do Amazonas paga a primeira parcela do 13° salário para mais de 105 mil servidores em atividade, aposentados e pensionistas estaduais.

*Com inforamções da Agência Amazonas

