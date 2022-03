Policlínica Codajás realiza mais de 2 mil testes rápidos em 100 dias

Manaus (AM) – Em um período de 100 dias, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Policlínica Codajás realizou realizou 2.119 testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C, em 535 pacientes do Amazonas. Desde dezembro de 2021, a unidade da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) passou a ofertar os serviços de testagem rápida de forma gratuita e de livre demanda para a população que procura a unidade.

O diretor da Policlínica Codajás, Ráiner Figueiredo, enfatiza que a equipe de enfermagem do CTA tem todo treinamento e preparo, para indicar o melhor acompanhamento e tratamento.

“Nossos profissionais estão devidamente capacitados, para que em casos positivos, possam dar a estes pacientes todas as orientações necessárias. Nosso centro de testagem está preparado para receber todos aqueles que nos procuram”, disse.

O CTA é composto por uma equipe multidisciplinar, formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos e assistentes sociais da unidade, que passaram por treinamento para compreender os fluxos de atendimento, manuseio dos materiais e apoio psicológico, caso necessário, em casos de exames com testagem positiva.

Atendimento

Para ter acesso à testagem, o paciente deve procurar o setor e apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e o documento de identidade. Os testes são realizados em pessoas acima de 18 anos e em menores de idade, somente acompanhados dos pais ou responsáveis, com demanda livre.

Os atendimentos no CTA da Policlínica Codajás ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Em caso de testes positivos, o CTA oferece serviços de aconselhamento, com psicólogo, assistente social, enfermagem e orientação para o acompanhamento na rede de saúde.

Para testes positivos de HIV, o paciente é encaminhado para o Serviço de Atendimento Especializado (SAE). Já os casos positivos de hepatite B e C, são encaminhados à Fundação de Medicina Tropical – Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), enquanto os pacientes com resultado positivo de sífilis são tratados na própria unidade de saúde.

Onde realizar o teste

Os testes estão disponíveis na rede pública de saúde, incluindo Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e interior. Para realizá-los não é necessário agendamento, e o resultado sai na hora.

Além da Policlínica Codajás, a rede estadual de saúde oferta os testes nos CTAs na Policlínica Gilberto Mestrinho, na avenida Getúlio Vargas, 341, Centro; na Policlínica Antônio Aleixo, na rua Getúlio Vargas, Colônia Antônio Aleixo; na Policlínica Dr. José Lins, na rua R. Maracanã, Redenção; na Policlínica João dos Santos Braga, na avenida Margarita, Nova Cidade; no Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, na avenida Brasil, Compensa II; no Caimi André Araújo, na avenida Camapuã, Cidade Nova; na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD); e na Fundação Hospitalar Alfredo da Matta (Fuham).

Policlínica Codajás

A unidade está localizada na avenida Codajás, 26, bairro Cachoeirinha, na zona sul de Manaus, e atende pacientes com consultas especializadas encaminhadas via Sistema Estadual de Regulação (Sisreg), de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Para mais informações, os pacientes podem entrar em contato pelo (92) 3612-4200 e via rede social @policlinicacodajasam.

*Com informações de Agência Amazonas

