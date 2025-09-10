Prisão

Dois homens, de 21 e 25 anos, foram presos nesta quarta-feira (10), no município de Codajás (a 240 km de Manaus), suspeitos de participação no homicídio de André Moraes, 34, ocorrido em fevereiro deste ano. De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o crime estaria relacionado a dívidas de drogas.

As prisões foram efetuadas em cumprimento a mandados de prisão preventiva durante as operações Fronteira Mais Segura, Protetor das Fronteiras e Divinas e Interior Mais Seguro, em ação integrada entre a PC-AM e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Segundo o delegado Alex Perez, no dia 11 de fevereiro, a vítima deu entrada em uma unidade hospitalar com diversas perfurações de arma de fogo. As investigações tiveram início imediatamente, com análise da cena do crime e de câmeras de segurança próximas ao local.

“Conseguimos identificar quatro envolvidos no crime, sendo que o homem de 25 anos foi apontado como o executor dos disparos. O comparsa de 21 anos também teve participação direta na ação criminosa”, afirmou o delegado.

A motivação do homicídio, segundo a polícia, estaria ligada ao tráfico de drogas, já que a vítima era usuária e os suspeitos integram uma organização criminosa que atua na região.

Até o momento, três dos quatro investigados já foram presos. As buscas continuam para localizar o último suspeito.

A dupla foi encaminhada à delegacia e vai responder por homicídio qualificado. Eles permanecem à disposição da Justiça.

