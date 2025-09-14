SEPcD

Objetivo foi ampliar a inclusão, combater a discriminação e enfrentar o capacitismo contra pessoas com deficiência

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD) promove, no dia 30 de setembro, uma atividade de equoterapia para dez crianças com deficiência. A ação ocorre no Regimento de Polícia Montada Coronel Bentes (RPMon), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em Manaus, e encerra o calendário da campanha Setembro Verde.

Inscrições abertas

As inscrições iniciam na segunda-feira (15/09) e seguem até sexta-feira (19/09). O cadastro pode ser feito pelo formulário online disponível também no Instagram da secretaria: @sepcdam. O resultado será divulgado no dia 22 de setembro.

No formulário, o responsável deve informar:

nome completo da criança e do acompanhante;

documento oficial de identificação;

idade e telefone;

tipo de deficiência (auditiva, física, múltipla, visual ou intelectual);

identificação PcD (Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência – CIPcD ou CIPTEA) ou laudo médico.

Benefícios da equoterapia

A equoterapia é um método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo de forma interdisciplinar para estimular melhorias psicomotoras e sociais em pessoas com deficiência ou baixa mobilidade.

“É uma parceria gratuita que atende desde crianças a adultos PcDs, com foco em estimular o convívio social. Muitos não gostam do toque físico, mas com a atividade eles saem de lá mais dispostos ao contato”, destacou Selma Banes, secretária da SEPcD.

Outras ações do Setembro Verde

Coordenada pela SEPcD, em parceria com a PMAM, a campanha também incluiu terapia assistida com a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães).

Durante todo o mês, o Setembro Verde promoveu atividades educativas, lúdicas e de conscientização, além da fiscalização de direitos de gratuidade e acesso prioritário às PcDs. As ações foram realizadas em conjunto com a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas (Arsepam), o Procon-AM e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

O objetivo foi ampliar a inclusão, combater a discriminação e enfrentar o capacitismo contra pessoas com deficiência no Amazonas.

