Cemitérios de Manaus recebem preparos finais para receber população no Dia das Mães

Manaus (AM) – Na véspera do Dia das Mães, o prefeito em exercício, Wallace Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), fiscalizou, na tarde deste sábado (7), os últimos trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) nos cemitérios de Manaus. O multirão de limpeza e pintura visa garantir um conforto maior para a população durante as visitas aos seus entes queridos nos dez campos-santos da capital.

“Estamos aqui no cemitério São Francisco finalizando a nossa agenda de visitas aos cemitérios. O que nós encontramos foi esse trabalho excepcionalmente executado por toda a equipe da Semulsp. Essa preparação que está estabelecida pela Manauscult e todos os entes que estarão participando das atividades, especificamente, amanhã. Hoje, você já vê movimentação de pessoas visitando o cemitério fazendo uma antecipação, mas a expectativa do fluxo da população é amanhã. Nossos cemitérios estão preparados”, afirmou Oliveira.

De acordo com a Semulsp, a expectativa é de que mais de 500 mil pessoas passem pelos dez campos-santos de Manaus, sendo seis na capital e quatro na zona rural, das 6h às 18h. No total, mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público.

Os seis cemitérios da cidade vão receber ambientação musical Foto: Divulgação

O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, destacou o empenho dos servidores municipais para deixar os ambientes prontos para a data comemorativa. “Estou muito satisfeito por toda equipe que está se empenhando nesse trabalho de limpeza, de pintura, dessa revitalização, e estão preparando tudo para receber a população no Dia das Mães. Esse é um trabalho que o prefeito David Almeida colocou como meta, e nós estamos cumprindo à risca”, destacou Moreira.

Acolhida

Os seis cemitérios da cidade vão receber ambientação musical, que será conduzida pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), para garantir um acolhimento diferenciado às famílias. Além disso, haverá apresentações musicais de forma simultânea nos cemitérios, em horários diferenciados, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

O diretor presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, explica que essa ação nos cemitérios se iniciou no ano passado e funcionou para garantir uma melhor acolhida aos frequentadores dos espaços nas datas de maior movimento.

“No ano passado, fizemos uma parceria com a Semulsp e ela prosperou, foi muito bem aceita, altamente positiva, e o prefeito David Almeida orientou que mantivéssemos uma programação para cima, tudo como forma de respeito, dignidade, acolhimento aos nossos entes queridos”, afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fim de semana tem exposição de flores e plantas ornamentais em Rio Preto da Eva

Dia das Mães em Rio Preto da Eva terá show de José Augusto

Estádio Francisco Garcia será reformado e Rio Preto da Eva deve ter clube no Barezão