Fim de semana tem exposição de flores e plantas ornamentais em Rio Preto da Eva

Rio Preto da Eva (AM) – Começou neste sábado (7) e segue até este domingo (8), a 2ª edição do Festival Flores da Eva. O evento é realizado na área externa da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (SEMPA). Na ocasião, 10 famílias que cultivam flores e plantas ornamentais, e fazem parte da Associação Flores da Eva, estão participando e expondo os seus produtos.

Nadiane Souza, da floricultura Flora Souza, localizada no ramal do Procópio, zona rural do município, é uma das expositoras. Ela trabalha principalmente com o cultivo de cactos e suculentas, mas para o festival, resolveu levar outros tipos de plantas também.

Famílias da Associação Flores da Eva estão expondo os seus produtos Foto: Divulgação

“Além dos cactos e suculentas a gente tem também marantas, flor da fortuna, dinheiro em pencas, azaleias, a flor do amor, maravilhas, tudo isso a gente tem aqui. Para a gente esse festival é muito importante, porque as pessoas podem conhecer ainda mais o nosso trabalho”, disse ela.

Dona Iracilda, moradora do ramal do Baixo Rio, da Flora Girassol, também é uma das expositoras, e como o próprio nome já diz, o principal cultivo dela, são os girassóis.

“A gente já está nesse ramo a três anos, é de onde a gente tira uma renda. E para nós é muito gratificante trabalhar com plantas, com o cultivo da terra”, destacou.

No festival ainda é possível encontrar também rosas, tulipas, flores de várias cores, plantas para ornamentações de casas, vasos, arranjos e muito mais. Os preços variam de R$ 5 a R$ 50.

Dia das Mães e Minicurso

Como no domingo é o Dia das Mães, o festival veio como uma opção a mais para os filhos comprarem os presentes das mamães.

“A gente quis fazer justamente no fim de semana do Dia das Mães, para incentivar ainda mais a compra de flores para dar de presente. Quem é a mulher que não gosta de ganhar flor em data especial. Por isso, as participantes do festival estão montando arranjos, buquês, para ajudar os filhos na escolha desse presente”, disse a técnica agrícola da SEMPA, Marta Lima.

Durante a exposição também serão ofertados na hora, minicursos de confecção de arranjos e cachepôs, de forma fácil e prática.

*Com informações da assessoria

