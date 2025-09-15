Procurado

PC-AM divulga imagem de homem suspeito pelo desaparecimento e suposto latrocínio de idoso.

A polícia está procurando por José Rodrigues de Souza Júnior, conhecido como “Perna”, suspeito pelo desaparecimento e suposto latrocínio de José Afonso Castro Pires, de 64 anos. A vítima foi vista pela última vez em Manaus.

Conforme a delegada Alynne Lima, da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), a vítima está desaparecida desde o dia 31 de dezembro de 2024. Em contato telefônico com um conhecido, José Afonso informou que iria realizar um trabalho em um ramal próximo à praia de Açutuba, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

“No entanto, desde então, José Afonso não foi mais visto e não manteve contato com familiares. As investigações indicam indícios de possível latrocínio, mas as diligências seguem em andamento”, afirmou a delegada.

A PC-AM reforça que qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito pode ser repassada de forma anônima pelos números: (92) 3667-7713, da Deops, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou a delegada Alynne Lima.

