Homem foi preso com moto adulterada e resistiu à prisão. Guarda Municipal precisou usar força proporcional.

Um homem resistiu à prisão no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, após ser abordado com uma motocicleta com placa adulterada. Ele foi levado à delegacia, mas não aceitou a prisão e tentou fugir e precisou ser contido pelos agentes.

Segundo o guarda municipal Alberto, o suspeito não aceitava ser detido e chegou a agredir os policiais. “Ele saiu batendo nos agentes, tivemos que aplicar força proporcional e algemá-lo para conter a situação. Meu companheiro até se machucou na mão durante a contenção”, explicou.

O homem foi localizado inicialmente pela guarnição em patrulhamento ostensivo na ponte da avenida Sete de Setembro, no Educandos, quando os policiais identificaram a placa adulterada da motocicleta. Ao receber a ordem de parada, ele tentou fugir, mas foi contido e encaminhado ao DIP.

Durante a chegada à delegacia, ele continuou resistindo, batendo e tentando se esquivar enquanto era conduzido à cela. “Foi necessário utilizar técnicas de contenção treinadas para garantir a segurança dele e dos agentes. Após algum tempo, conseguimos levá-lo à cela e estabilizar a situação”, acrescentou o guarda municipal.

A ocorrência segue em andamento, e o homem responderá pelos crimes de resistência à prisão e adulteração de veículo.

