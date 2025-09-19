Prisão

Um homem de 39 anos foi preso após mandar mensagens com ameaças e injúrias à ex-companheira, uma mulher de 31 anos. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 38ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus), efetuou a prisão em flagrante na quinta-feira (18/09), por descumprimento de Medida Protetiva (MP).

O delegado Aldiney Nogueira explicou que a vítima procurou a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência (BO). Ela apresentou o celular como prova do descumprimento da medida protetiva e das ameaças. Com base nas evidências, a equipe foi a campo para localizar e prender o agressor.

Histórico de violência e Medida Protetiva

Em depoimento, a vítima relatou que conviveu com o homem por dez anos. Nos últimos dois, ele se tornou agressivo, principalmente após ingerir bebidas alcoólicas. Ele a xingava e tentava humilhá-la constantemente, praticando violência psicológica.

A vítima, então, se separou e solicitou uma Medida Protetiva, mas o agressor continuou com as ameaças. Em junho deste ano, ele agrediu o pai da mulher, que tentou proteger o neto do comportamento violento.

“Apesar de ser mais um caso de prisão por descumprimento, a Polícia Civil tranquiliza as vítimas, pois a Lei Maria da Penha tem se mostrado eficaz. Na maioria dos casos, os agressores mantêm o distanciamento por medo da prisão”, detalhou o delegado.

Lei Maria da Penha: instrumento de proteção

Aldiney Nogueira reforçou que a Lei Maria da Penha é um instrumento fundamental no combate à violência doméstica. Ele incentivou as vítimas a confiarem nas forças de segurança.

“Se uma mulher está sendo vítima de qualquer tipo de violência, deve ligar para o 180, um canal seguro e confidencial. Fazer a denúncia ou procurar a delegacia mais próxima é essencial para que o caso não se agrave e se torne um possível feminicídio”, finalizou.

O homem foi autuado por descumprimento de medida protetiva, injúria e ameaça. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

