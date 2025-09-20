zona sul

Suspeito de 31 anos confessou ter atacado o companheiro com faca por ciúmes

Um homem, de 31 anos, foi preso suspeito de tentativa de homicídio contra o próprio companheiro, também de 31, na sexta-feira (19), na avenida Manaus 2000, bairro Japiim, zona sul de Manaus.

Os policiais militares foram acionados pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) para atender a ocorrência na avenida 2000. No local, os PMs constataram que a vítima havia sido atingida com golpes de faca na região das costas e da cabeça. O suspeito, que seria seu companheiro, confessou ter desferido os golpes por motivo de ciúmes.

A vítima recebeu atendimento inicial em uma Unidade Básica de Saúde e em seguida foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

O suspeito foi detido e apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a informar imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

Leia mais: Escassez e alta de preços fazem consumidores de Manaus substituírem peixe por outras proteínas