Parintins

Evento reúne arte, cultura e economia criativa no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro

A Feira Povos Criativos será realizada neste sábado (20), no Centro Cultural de Parintins – o Bumbódromo (distante 369 quilômetros de Manaus). O evento faz parte da programação do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro – Unidade Parintins e é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A programação acontece das 15h30 às 21h e é aberta ao público.

O objetivo é valorizar artistas, empreendedores locais e a diversidade cultural do município, com experiências que incluem visitas mediadas ao complexo cultural, exposições, sessões de cinema e comercialização de produtos criativos.

No hall do Liceu, a Feira de Economia Criativa reunirá oito empreendimentos locais, com exposição e comercialização de produtos criativos. Entre os itens, estarão plantas medicinais, literatura, quadrinhos, ilustrações, moda sustentável, artesanato indígena, crochê, papelaria artesanal e acessórios feitos à mão.

Visitas mediadas no Bumbódromo

Durante o evento, o público poderá visitar diferentes espaços culturais do Centro Cultural. O roteiro inclui o Memorial Caprichoso, o Memorial Garantido, a Biblioteca Fred Goés, a Instrumentoteca, o Cine Clube Odinea Andrade, as Galerias de Arte e o Mirante do Bumbódromo.

Além disso, o projeto A Hora do Conto promoverá atividades lúdicas infantis no hall do espaço, incentivando o contato das crianças com a arte e a literatura.

O Cine Clube Odinea Andrade exibirá duas sessões de cinema. Às 15h30, será apresentada a animação Elio, indicada para todas as idades. Já às 17h30, o público poderá assistir ao clássico Lilo e Stitch, recomendado para maiores de 10 anos.

Exposições de artes visuais

As galerias do Liceu vão sediar mostras coletivas e individuais, com a diversidade da produção artística local. Entre elas estão:

Fusão Cabocla, organizada pela Associação dos Artistas Plásticos de Parintins;

Identidades, com obras de artistas locais das áreas de artes visuais e audiovisual;

Arte, Jogos e Descobertas no Educar, desenvolvida por alunos do curso de Arte.

O Mirante do Bumbódromo receberá a mostra individual Artes Belas, do artista Bené de Barros.

O público também poderá apreciar os murais do projeto Parintins Galeria Cidade Aberta, com destaque para Patrimônio em Festa e Brasil futuro, ancestral, assinados pelo artista visual Pito Silva.

Foto: Divulgação

Fortalecimento cultural e econômico

Com uma programação diversificada, a Feira Povos Criativos busca estimular a circulação de saberes, fortalecer a identidade cultural parintinense e fomentar a economia local. O evento reafirma o papel do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro como espaço de formação, difusão e valorização da arte e da cultura amazônica.

