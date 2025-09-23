Investigação

Polícia Civil prende homem ligado a compras online com cartões clonados em operação no Amazonas

Um homem, apontado como integrante de grupo criminoso envolvido em compras eletrônicas usando cartões clonados, foi preso na segunda-feira (22), em Manaus. A ação foi realizada pelo 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Operação contra fraudes com cartões clonados

Segundo o delegado Cícero Túlio, os criminosos compravam dados de cartões de crédito em plataformas da deepweb e utilizavam redes sociais para convencer vendedores a realizarem vendas por meio de links enviados por aplicativos de mensagens.

“Os autores costumavam realizar compras na internet com os cartões clonados e os valores das aquisições eram sempre superiores a R$ 50 mil. Depois que o trâmite era realizado, posteriormente eles acionavam motoristas de frete para recolher o material e destinar aos cuidados do grupo criminoso”, explicou o delegado.

Produtos apreendidos e prisões anteriores

Em março deste ano, o 1º DIP deflagrou uma operação que resultou na recuperação de mais de uma tonelada e meia de produtos de limpeza adquiridos ilegalmente pela internet. Na ação, um homem foi preso em flagrante com impressoras industriais avaliadas em cerca de R$ 80 mil, além dos produtos de limpeza adquiridos em uma empresa no Pará.

Outro integrante do grupo também foi preso em julho.

Prisão do último membro da quadrilha

O último suspeito foi detido na rua Nossa Senhora da Conceição, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Ele responderá pelos crimes de estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica, estando à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

