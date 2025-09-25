Fiscalização

Passageira também portava documento falso.

Na última quarta-feira (24), a Polícia Federal prendeu em flagrante uma passageira no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, quando tentava embarcar para Brasília (DF), transportando 2,9 kg de maconha presos ao corpo.

A ação teve início durante inspeção, quando foi solicitado que a passageira reiniciasse o aplicativo de identificação. Os policiais verificaram que o documento era acessado por meio de um link no aplicativo de mensagens, o que levantou suspeitas sobre falsificação. Questionada, a mulher admitiu portar substância entorpecente junto ao corpo.

Após os procedimentos no aeroporto, a presa foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal no Amazonas para a adoção das medidas cabíveis.

