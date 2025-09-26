Operação

Condenada a 10 anos de prisão, mulher foi localizada no Paraná e é esposa de líder de facção que cumpre pena em presídio federal

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Paraná (FICCO/PR), cumpriu nesta quinta-feira (25/9) mandados de prisão e busca e apreensão contra Luciane Barbosa Farias, conhecida como “Dama do tráfico”. Ela foi condenada pela Justiça Federal do Amazonas a 10 anos de prisão em regime fechado por envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A prisão é um desdobramento da Operação La Muralla, deflagrada em 2015 para desarticular uma rede de tráfico de drogas de alcance interestadual. Luciane foi localizada em Cascavel (PR), onde seu marido, o traficante Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas”, cumpre pena em um presídio federal de segurança máxima. Ele é apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa com base no Amazonas e ramificações no Rio de Janeiro.

Segundo a PF, a ação reforça o trabalho integrado no combate ao crime organizado e à lavagem de capitais, garantindo o cumprimento das decisões judiciais e enfraquecendo a atuação de facções em território nacional.

A FICCO/PR é composta pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar do Paraná (PMPR), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP/PR) e Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN).

Além da ligação direta com o crime organizado, Luciane também ganhou repercussão em 2023 ao participar de reuniões no Ministério da Justiça e no Ministério dos Direitos Humanos, apresentando-se como presidente do Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), uma ONG que alegava atuar na defesa dos direitos de presos. A presença dela em ambientes oficiais gerou críticas e levou o governo a rever protocolos de acesso a órgãos públicos.

