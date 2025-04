‘Tio Patinhas’ é condenado a 36 anos de prisão por matar mulher em Manaus

Manaus (AM) – Clemilson dos Santos Farias, conhecido como “Tio Patinhas”, foi condenado a 36 anos, seis meses e sete dias de prisão pelo assassinato de uma mulher ocorrido em julho de 2017, na zona norte de Manaus. Segundo a Polícia Civil, o alvo do crime seria a irmã da vítima, que foi morta por engano.

O julgamento ocorreu na 1ª Vara do Tribunal do Júri, e teve como representantes do Ministério Público do Amazonas (MPAM) os promotores Leonardo Tupinambá e Marcelo Bitarães. A decisão judicial, assinada pelo juiz Diego Daniel dal Bosco, estabeleceu o início imediato do cumprimento da pena em regime fechado. O réu não poderá recorrer em liberdade.

De acordo com o MPAM, o crime aconteceu na noite de 8 de julho de 2017, no conjunto Amazonino Mendes, bairro Novo Aleixo. A vítima foi atingida por três tiros quando estava em frente à residência da mãe. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital devido à gravidade dos ferimentos.

Clemilson foi condenado por homicídio qualificado, com reconhecimento de motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Durante o processo, outros três homens também foram denunciados, mas morreram antes da conclusão do julgamento. Com isso, a Justiça declarou extinta a punibilidade desses réus.

