São Paulo de Olivença

Prisões foram efetuadas em casos distintos, por lesão corporal, ameaça e tentativa de feminicídio

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Paulo de Olivença (a 985 quilômetros de Manaus), cumpriu, no sábado (27), dois mandados de prisão preventiva contra dois homens, de 24 anos, pelos crimes de lesão corporal, ameaça e tentativa de feminicídio, em situações distintas. As vítimas foram as ex-companheiras, de 25 e 15 anos, respectivamente.

De acordo com o delegado Igor Nunes, da 52ª DIP, as investigações iniciaram após denúncias apresentadas pelas próprias vítimas, que compareceram à delegacia. A primeira vítima, de 25 anos, relatou que manteve um relacionamento com o autor por cerca de seis anos e, durante esse período, foi agredida diversas vezes, o que já havia resultado na prisão em flagrante dele no final de 2023.

“Naquela ocasião, o segundo filho do casal, de oito meses, estava no colo da vítima e acabou sendo atingido. Ele passou mal, precisou ser internado e veio a falecer. Após o óbito da criança, a mulher rompeu o relacionamento, mas, há poucos meses, passou a morar em uma comunidade onde o ex-companheiro também reside, e ele voltou a persegui-la”, informou o delegado.

Segundo Igor Nunes, o homem não aceita que a ex-companheira tenha outro relacionamento. No dia 11 de setembro deste ano, por volta das 22h, ele foi até a casa dela portando uma espingarda com a intenção de matá-la, mas foi impedido por terceiros. No dia seguinte, encontrou a mulher na rua, a agrediu com chutes, chegando a quebrar o braço dela, e ainda a ameaçou de morte.

Segunda ocorrência

Segundo o delgado, no segundo caso, a vítima, de 15 anos, procurou a delegacia em maio deste ano, acompanhada pelo Conselho Tutelar, após ser hospitalizada em decorrência de agressões sofridas pelo ex-companheiro. Na ocasião, ela solicitou e obteve Medidas Protetivas de Urgência (MPU).

“No entanto, mesmo após a concessão da medida, o autor continuava frequentando a residência na presença da vítima. Em determinada ocasião, ele a agrediu fisicamente com enforcamento, chutes nas costas, tapas no rosto e nos braços, causando diversos hematomas, além de proferir constantes ameaças de morte. Em outra situação, ele chegou a arrombar a porta da casa para entrar”, detalhou o delegado.

A autoridade policial explicou que a vítima informou que não procurou a delegacia antes devido a dificuldades financeiras e de deslocamento, além do fato de o autor ter quebrado e inutilizado o celular dela.

“As últimas agressões ocorreram na quarta-feira (24/09), quando o homem entrou novamente na residência, pelos fundos, apresentando sinais de embriaguez. Ele passou a agredi-la com enforcamento, tapas e chutes, derrubando-a ao chão e lesionando suas costas”, concluiu Igor Nunes.

Um dos presos responderá por lesão corporal e ameaça, e o outro por tentativa de feminicídio. Ambos estão à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria