Um assaltante identificado como Mateus Moraes de Souza, de 22 anos, morreu após ser baleado em confronto com a polícia na manhã desta terça-feira (30), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.
Segundo testemunhas, Mateus estava com um comparsa realizando assaltos na região em uma motocicleta, quando perceberam a aproximação da polícia e houve troca de tiros. Durante o confronto, Mateus foi baleado e caiu no local, enquanto o comparsa conseguiu fugir a pé.
Com ele, os policiais encontraram aparelhos celulares e duas armas, sendo uma delas um simulacro. Mateus chegou a ser socorrido e encaminhado ao SPA Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade de saúde.
Leia mais: Ataques de facção e mortes fazem cidade do AM viver noite de terror