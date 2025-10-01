1º DIP

Câmeras de segurança registraram todos os momentos do crime; assista aos vídeos.

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (30) o bancário Deine Raul Corrêa de Araújo, de 36 anos, acusado de atropelar e tentar matar o agente de trânsito Israel da Silva Martins, de 52 anos, no estacionamento de um supermercado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Câmeras de segurança registraram todos os momentos do crime.

Segundo o delegado Cícero Túlio, o ataque ocorreu após uma discussão na padaria do supermercado, quando o suspeito tentou furar a fila e foi impedido pela vítima.

Após o desentendimento, Deine Raul aguardou dentro do carro modelo Kia Cerato até a vítima sair do estabelecimento. Ele então acelerou o veículo e atropelou Israel, que sofreu traumatismo craniano e fratura na mandíbula. Durante a fuga, o suspeito ainda atingiu outros funcionários e pessoas que tentaram intervir.

A prisão ocorreu em cumprimento de ordem temporária decretada pelo Plantão Judicial de Manaus na segunda-feira (29), e o carro usado no crime foi apreendido pela polícia.

Deine Raul foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e será encaminhado à audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

Bancário é preso por tentar matar agente de trânsito atropelado após discussão em Manaus pic.twitter.com/iNC1ogJGi3 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) October 1, 2025

Leia mais

Sargento da PM é preso por mandar matar cantor Dubarranco em Manaus