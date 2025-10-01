Flagrante

Passageira transportava 36 ovos de espécie de tartaruga amazônica protegida por lei ambiental.

Nesta quarta-feira (1º), a Polícia Federal prendeu uma mulher no Aeroporto de Tefé, no interior do Amazonas, quando ela tentava embarcar em um voo com destino a Manaus transportando ilegalmente ovos de tracajá.

Durante inspeção de rotina no setor de bagagens, policiais federais identificaram uma mala despachada pela passageira contendo 36 ovos de tracajá, espécie de tartaruga amazônica protegida pela legislação ambiental.

Diante dos fatos, a mulher foi conduzida à Polícia Civil de Tefé e poderá responder por crime ambiental. Os ovos foram apreendidos e entregues aos órgãos ambientais competentes para as providências cabíveis.



