SSP-AM informou que já investiga o caso para identificar suspeitos envolvidos no crime

Um homem identificado como Júlio César Santos das Chagas, de 34 anos, morreu ao ser baleado na entrada do shopping Ponta Negra, localizado na avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, durante a noite de quarta-feira (1).

Testemunhas relataram que a vítima estava na entrada do shopping, pagando uma corrida a um taxista, quando percebeu a aproximação de criminosos em uma motocicleta. Ao tentar fugir, foi alvejado pelos suspeitos.

Júlio Cesar ainda conseguiu entrar no shopping center, o que provocou pânico entre os clientes que assistiam a um desfile no local.

En um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o desespero de uma conhecida da vítima, que é amparada por outra testemunhas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou Júlio César ao SPA Joventina Dias, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

O que diz o Shopping

Em nota, o shopping classificou o caso como uma “ocorrência isolada” e informou que está colaborando com as autoridades nas investigações. As atividades foram encerradas mais cedo, e a administração reforçou seu compromisso com a segurança dos clientes e funcionários.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

SSP-AM se manifesta

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas se manifestou, nesta quinta-feira (2), informando que as equipes das Polícias Militar (PMAM) e Civil (PC-AM) atenderam, de forma conjunta e imediata, a ocorrência e trabalham para identificar os autores do crime que vitimou um homem, de 34 anos.

A SSP-AM ressaltou que ainda durante a noite de quarta-feira, a Polícia Civil, por meio do 19º Distrito Integrado de Polícia (Dip), ouviu testemunhas e familiares do homem, que chegou a ser socorrido, mas faleceu em uma unidade de saúde da zona oeste.

“As imagens de câmeras de segurança do local já estão sendo analisadas pela PC-AM, que segue em diligência com apoio do Sistema Paredão e da Polícia Militar para identificar e prender os suspeitos”, finalizou a nota.

