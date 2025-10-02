Polícia Civil

O homicídio foi cometido em 2003 e o roubo em 2004.

Um homem de 49 anos foi preso nesta quinta-feira (02/10) no bairro Nova Cidade, zona norte de Manaus, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Ele cumpre dois mandados de prisão por homicídio e roubo majorado, somando 21 anos, 13 meses e 6 dias em regime fechado.

Segundo o delegado Ricardo Cunha, o primeiro caso envolve o homicídio de uma mulher, ocorrido em 1º de junho de 2003, no bairro Cidade de Deus, também na zona norte. “O crime foi cometido de forma cruel durante um confronto entre grupos rivais, gerando grande repercussão na época”, explicou.

O segundo mandado refere-se a um roubo cometido em 2004, no bairro Jorge Teixeira 2, zona leste. O suspeito e comparsas abordaram duas vítimas durante a madrugada e, mediante uso de arma de fogo, roubaram seus pertences. “Na ocasião, ele foi preso em flagrante e recebeu pena de mais de cinco anos, com mandado expedido em 3 de janeiro de 2023”, detalhou o delegado.

A prisão ocorreu após denúncia anônima indicando que o homem estava escondido na casa de um familiar no bairro Nova Cidade. Somadas, as condenações ultrapassam 20 anos de prisão em regime fechado. Ele foi encaminhado à unidade policial e, posteriormente, à audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário.

