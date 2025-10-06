Troca de tiros

Matheus Robert de Oliveira Matos, conhecido como Belisca, foi alvejado durante operação policial no bairro Braga Mendes.

Um homem identificado como Matheus Robert de Oliveira Matos, 30 anos, conhecido como “Belisca”, morreu nesta segunda-feira (6) durante uma troca de tiros com a polícia em Manaus. O caso aconteceu por volta das 14h30 na rua São Timóteo, beco Jafé, bairro Braga Mendes, em uma kitnet de dois pisos.

Segundo a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), denúncias indicaram que Matheus, conhecido como Belisca, pistoleiro do Comando Vermelho (CV), estava efetuando disparos de arma de fogo. Equipes da 30ª Cicom e 13ª Cicom realizaram uma operação conjunta para capturá-lo.

Ao chegar em frente na kitnet, o suspeito correu e pulou o muro, atirando contra os policiais. Em reação, os militares alvejaram Matheus na região do tórax e da perna. Em posse do suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas.

Durante buscas no imóvel, foram apreendidos uma pistola calibre 380 com três carregadores e 13 munições, uma balança de precisão, quatro porções de drogas, um celular e R$ 155 em espécie.

Matheus foi levado ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

