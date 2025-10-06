Um homem identificado como Matheus Robert de Oliveira Matos, 30 anos, conhecido como “Belisca”, morreu nesta segunda-feira (6) durante uma troca de tiros com a polícia em Manaus. O caso aconteceu por volta das 14h30 na rua São Timóteo, beco Jafé, bairro Braga Mendes, em uma kitnet de dois pisos.
Segundo a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), denúncias indicaram que Matheus, conhecido como Belisca, pistoleiro do Comando Vermelho (CV), estava efetuando disparos de arma de fogo. Equipes da 30ª Cicom e 13ª Cicom realizaram uma operação conjunta para capturá-lo.
Ao chegar em frente na kitnet, o suspeito correu e pulou o muro, atirando contra os policiais. Em reação, os militares alvejaram Matheus na região do tórax e da perna. Em posse do suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre 38 com cinco munições deflagradas.
Durante buscas no imóvel, foram apreendidos uma pistola calibre 380 com três carregadores e 13 munições, uma balança de precisão, quatro porções de drogas, um celular e R$ 155 em espécie.
Matheus foi levado ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A ocorrência foi registrada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).
