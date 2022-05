Manaus soma mais de 15 mil atendimentos em licenciamento urbano

Manaus (AM) – De janeiro a abril de 2022, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), soma 15.431 atendimentos realizados, contra 12.337 do ano passado, uma variação positiva de 25% no período.

Somente no mês de abril, foram 3.544 demandas atendidas, 15,5% a mais do que em 2021, que teve o registro de 3.068. Mês passado, foram 2.269 e-mails, 397 processos formalizados e mais de 1.071 ligações telefônicas.

O diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente, explica que os números mostram o processo de desburocratização da gestão do prefeito David Almeida, facilitando o acesso do usuário aos serviços do instituto pelo site e canais.

“Nossa prioridade é cada vez mais otimizar a prestação de serviços junto ao público externo, dando a maior celeridade e melhor fluxo aos processos”, afirmou.

Atendimento

Neste atendimento estão processos, orientações, despachos, envio de documentação, entre outros procedimentos para o requerente ter acesso aos serviços da autarquia.

O atendimento presencial no Implurb ainda segue suspenso. O requerente deve enviar por e-mail o requerimento padrão, que é encontrado no site do Implurb (www.implurb.am.gov.br.), com os documentos necessários em formato PDF. No site existe um tutorial de como enviar a documentação.

Processos de solicitação de Certidões de Informação Técnica (CIT), alvarás de construção, certidões de Habite-se, desmembramentos, entre outros serviços do órgão, continuam sendo atendidos com formalização por meio eletrônico pelo e-mail [email protected].

A Gerência de Atendimento (Geat) está funcionando internamente, por escalas, no horário de 8h as 13h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, atendendo pelo número (92) 3625-5068.

Formalizações de processos, orientações, anexos de documentos, entregas de pareceres e certidões estão entre os serviços prestados pelo Implurb.

A Diretoria de Operações (Diop) também está funcionando todos os dias, com escala e on-line, dando suporte aos setores técnicos. Contatos com o setor podem ser feitos pelo (92) 3625-2847 e pelo e-mail [email protected].

Em caso de pagamentos de taxas, elas são emitidas pela Gerência de Cálculo (GCA) e enviadas para o interessado.

Após o comprovante ser recebido e o pagamento processado, o processo segue a tramitação e liberações necessárias.

WhatsApp

Ampliando os canais de atendimento ao público, o Implurb agora tem um WhatsApp (conta comercial) para a Gerência de Cálculo.

O canal direto foi criado para sanar dúvidas sobre emissão de Documento de Arrecadação (DAM), boletos e verificar status de pagamento, entre outras demandas decorrentes da gerência. O cidadão pode entrar em contato pelo (92) 98842-7282.

Requerentes que tiverem processos tramitando junto ao órgão, especificamente na GCA, podem acessar o WhatsApp de 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos. A equipe técnica do Implurb estará pronta para atender.

Contatos do Implurb:

GEAT – Gerência de Atendimento

Telefone – (92) 3625-5068, de segunda a sexta-feira, de 8h as 13h, para agendamento prévio.

E-mail – [email protected]

GCA – Cálculo e Arrecadação

E-mail – [email protected]

WhatsApp 98842-7282, de segunda a sexta-feira, de 8h as 14h, exceto feriados e pontos facultativos

Disque Ordem

Telefone – 161, de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, exceto feriados e pontos facultativos

Denúncias são formalizadas também via e-mail [email protected].

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

