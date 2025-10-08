Caapiranga

Durante a operação, quatro suspeitos foram presos, e foram apreendidos drogas, dinheiro, celulares e dois veículos pertencentes ao grupo criminoso.

Quatro pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas durante a Operação Cará de Ferro, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) na terça-feira (7), no município de Caapiranga (a 134 km de Manaus).

Os presos são suspeitos de integrar uma organização criminosa que atuava no comércio ilegal de entorpecentes na região. Eles foram detidos em cumprimento a mandados judiciais por crimes relacionados ao tráfico de drogas e associação criminosa.

Além das prisões, a operação resultou no cumprimento de oito mandados de busca e apreensão. Durante as diligências, foram apreendidos entorpecentes, uma pistola calibre 9mm de fabricação turca, mais de R$ 6 mil em espécie, balanças de precisão, celulares e dois veículos pertencentes ao líder do grupo.

A ação foi coordenada pela 32ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Caapiranga, com apoio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), e teve como objetivo desarticular o esquema criminoso e enfraquecer a atuação do tráfico de drogas no município.

