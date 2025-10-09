Prevenção

O consumo de bebidas alcoólicas adulteradas preocupa autoridades de saúde em todo Brasil. Em Manaus não há casos registrados até o presente momento, mas é um campo vulnerável para a contaminação, uma vez que o comércio informal é intenso e o risco da circulação de destilados clandestinos contaminados com metanol é iminente. O metanol é um álcool altamente tóxico que pode causar cegueira e até a morte.

O que é o metanol?

O metanol (também chamado de álcool metílico) é um composto químico usado como solvente e combustível. Se ingerido, pode ser fatal. Pesquisas apontam que 30 ml, equivalente a duas colheres de sopa é suficiente para destruir o sistema nervoso e ataca especialmente os olhos. O resultado pode ser perda total da visão em poucas horas, tudo isso porque depois de ingerido o corpo transforma o metanol em ácido fórmico, que é extremamente tóxico e causa a acidose metabólica, que é a produção excessiva de ácido no corpo, causando dificuldade dos rins em eliminar ácidos.

Esse ácido envenena o sangue, deixando-o mais ácido do que deveria e atrapalhando o funcionamento normal dos órgãos. É como se o corpo fosse sendo intoxicado por dentro.

Sintomas que confundem

Náusea, dor de cabeça e visão turva, são sintomas comuns que lembram uma ressaca. Essa confusão inicial dos sintomas é preocupante porque retarda a procura por ajuda médica. A rapidez no atendimento é fundamental.

Manaus em alerta

Na capital amazonense, assim como em todo Brasil, bebidas de origem duvidosa circulam em festas populares, bares e eventos clandestinos. Muitas vezes, o consumidor não percebe a diferença de gosto, cor ou cheiro. Não há como identificar o metanol pela aparência. A única forma de prevenção é comprar produtos industrializados, com selo fiscal e lacre intactos.

Responsabilidade de todos

Cada caso de intoxicação é uma tragédia que poderia ser evitada. Autoridades precisam intensificar a fiscalização, mas a população também deve agir, informando, denunciando e recusando bebidas inseguras. Campanhas educativas e informação devem ser espalhadas e divulgadas em todos os meios de comunicação e podem salvar vidas ao alertar sobre os riscos.

Beber uma dose barata de origem desconhecida pode parecer inofensivo, mas é uma roleta russa contra a própria vida. Ao menor sinal de perigo, recuse, denuncie e procure ajuda médica. Esse alerta pode ser a diferença entre viver com saúde ou enfrentar uma tragédia irreversível.

Ações de prevenção

A população pode e deve se proteger com atitudes simples, mas eficazes:

Compre apenas de fontes seguras, evite destilados de origem caseira ou sem procedência.

Verifique o lacre e o selo fiscal das garrafas antes de consumir.

Desconfie de preços muito abaixo do mercado.

Se alguém próximo apresentar sintomas após beber, encaminhe imediatamente ao hospital.

Denuncie a venda de bebidas clandestinas pode ser comunicada à Vigilância Sanitária (Telefone: 0800 642 9782) e à Polícia Civil (Telefone: 3667-7500).

Roseane Torres Lima

