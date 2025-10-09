Violência contra a mulher

Suspeito de 39 anos foi detido após agredir e ameaçar mulher com faca dentro de uma escola municipal no Careiro.

Um homem de 39 anos foi preso, na quarta-feira (8), suspeito de agredir e ameaçar com uma faca a companheira, de 51 anos. O crime aconteceu dentro de uma escola municipal, no município de Careiro, a 88 quilômetros de Manaus.

Por volta das 15h, a equipe policial recebeu uma denúncia, via linha direta, informando que um homem havia agredido uma mulher dentro de uma escola municipal e a ameaçado com o uso de uma faca. A denúncia também relatava que o suspeito trabalhava como mototaxista nas proximidades da unidade de ensino, momentos antes do crime.

De imediato, os policiais se deslocaram até o local indicado e encontraram o agressor, realizando a abordagem. Após confirmar a veracidade da denúncia, o homem foi preso em flagrante.

A vítima apresentava um corte na cabeça e foi encaminhada para uma unidade de saúde do município.

Com o suspeito, os policiais encontraram uma faca pequena, que teria sido usada nas ameaças. Também foram apreendidos uma motocicleta Honda CG 150 vermelha, placa PHB-6147, e R$ 163 em espécie.

O homem foi conduzido para a 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Leia mais

Polícia procura menina de 15 anos vista pela última vez no bairro Japiim