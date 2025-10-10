acerto de contas

Criminoso era um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas e foi executado enquanto carregava a filha de 1 ano e 8 meses no colo.

O traficante Alexandre Araújo Brandão, de 39 anos, conhecido como “Xuruca do Japiim”, foi morto a tiros na noite de quinta-feira (9), em Florianópolis (SC), enquanto carregava a filha de 1 ano e 8 meses no colo. A criança também foi atingida e segue internada em um hospital da cidade.

Apontado como um dos líderes do Comando Vermelho (CV) no Amazonas, Xuruca foi executado por volta das 22h, na rua Laura Duarte Prazeres, no bairro Campeche, região sul da capital catarinense.

De acordo com testemunhas, um homem vestindo roupas escuras se aproximou e efetuou cerca de dez disparos, fugindo logo em seguida com uma arma nas mãos. O suspeito entrou em um Fiat Uno vermelho, modelo antigo, sem vidro traseiro e coberto por uma lona preta.

O carro foi encontrado abandonado próximo ao Morro da Penitenciária, no bairro Agronômica, e será periciado pela Polícia Científica.

Segundo a cunhada da vítima, Alexandre havia ido buscar a filha, que estava com familiares desde o dia anterior, e tinha acabado de chamar um carro por aplicativo para voltar ao Porto da Lagoa. Pouco depois, ela ouviu os tiros e encontrou o cunhado e a criança caídos no chão, cobertos de sangue.

A Polícia Militar encontrou Xuruca já sem vida, com várias perfurações de bala pelo corpo. Equipes da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.

O delegado regional Pedro Mendes informou que a investigação busca identificar o autor e a motivação do crime. Segundo a Polícia Civil, a vítima era do Amazonas e tinha envolvimento com uma organização criminosa.

Essa não foi a primeira vez que Xuruca sofreu um atentado. Em 15 de julho deste ano, ele sobreviveu a uma emboscada na rua Nova Olinda, no bairro Japiim, zona sul de Manaus. Na ocasião, seis homens em um Argo branco atiraram mais de 50 vezes contra o Land Rover Discovery que ele dirigia. Mesmo com o carro crivado de balas, Xuruca conseguiu escapar com vida.

Moradores do local, na época, se recusaram a dar informações à polícia.

