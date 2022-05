Wilson Lima sugere ‘feat’ entre Guns N’ Roses e a Orquestra Filarmônica do Estado

Em um post no Twitter, o governador sugeriu que os grupos se unissem para uma apresentação no Teatro Amazonas

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima (União Brasil) utilizou suas redes sociais para fazer um convite aos integrantes da banda Guns N’ Roses, que estarão em Manaus no dia 1º de setembro.

Wilson sugeriu que a mundialmente conhecida banda de rock se junte com a Orquestra Filarmônica do Amazonas, no Teatro Amazonas, para uma apresentação.

“Hey @gunsnroses, welcome to the real jungle! A Orquestra Filarmônica do Estado já está ensaiando os grandes hits da banda para fazer, quem sabe, um feat em nosso magnífico Teatro Amazonas. Aproveito e parabenizo a @fabricaofficial pela iniciativa!”, escreveu.

Veja o post:

No post, alguns internautas se animaram com um suposto ‘feat’ entre os grupos. “Seria épico”, escreveu uma usuária.

