Festival dos Rios celebra a cultura ribeirinha em 2022

Santarém (PA)- Após anunciar Dona Onete, estrela maior da música paraense, David Assayag, a voz da amazônia e levantador de toadas do Boi Garantido do Festival de Parintins, o Festival dos Rios lança a programação multicultural da edição 2022 nesta segunda-feira (9).

O evento é patrocinado pela Natura e acontecerá de forma presencial de 9 a 12 de junho, no distrito de Alter do Chão, em Santarém (PA). Na programação terá muita música, feira com diversos produtos de bioeconomia da região e um fórum de debates que vai discutir o papel da cultura ribeirinha como fortalecimento do território.

O tema deste ano será “Salve o nosso Tapajós”, rio que banha Santarém e está ameaçado pela atividade garimpeira e pelo desmatamento. A abertura do evento acontece na tradicional Quinta do Mestre e a Sereia, no Centro de Referência do Carimbó de Alter do Chão, na orla da vila, com a apresentação de As Karuanas e do Coletivo de Mestres de Carimbó.

Na sexta-feira, durante o dia, a Toca do Tatu recebe o Regatão Cultural, uma programação multicultural com feira de produtos da sociobiodiversidade, como óleos, artesanatos, pimentas, farinha, tapioca, etc.

A programação é gratuita, somente no dia 11 de junho terá ingressos que estão à venda na plataforma www.sympla.com.br/festivaldosrios

“O rio Tapajós é de extrema importância para milhares de ribeirinhos, que dele tiram seu sustento e seu modo de vida. Queremos passar o recado que salvar o Tapajós é garantir não apenas a sobrevivência, mas o bem-viver de diversas comunidades que convivem em harmonia desde sempre com o rio”, diz Marlena Soares, idealizadora do Festival dos Rios.

