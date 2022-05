URGENTE: tiroteio deixa um morto e um ferido no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Um intenso tiroteio no Centro de Manaus deixou um morto e um ferido no início da noite desta segunda-feira (9). O fato aconteceu na rua Quintino Bocaiúva.

Na ação criminosa, um homem foi assassinado a tiros pelo corpo e uma segunda vítima, também do sexo masculino, ficou ferida após ser baleada com três tiros na cabeça.

De acordo com informações preliminares repassadas aos policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as vítimas estavam dentro de um prédio, quando ocorreu o tiroteio, naquela área do Centro de Manaus.

Não há informações sobre identificações dos autores dos tiros e as circunstâncias do atentado. A polícia acredita que devido as características, o crime possa ter relação com o tráfico de drogas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou uma morte e socorreu a segunda vítima, que foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio.

A polícia militar isolou a área e acionou os órgãos competentes para as investigações. O Instituto Médico Legal (IML) irá remover o corpo da vítima.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada Em Homicídios e Sequestros (DEHS).

