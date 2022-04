Adolescente morre após ser baleado em tiroteio durante partida de futebol no AM

Iranduba (AM) – Um adolescente identificado como Jakson Lima da Silva, de 17 anos, morreu após ser baleado durante um intenso tiroteio, na noite de segunda-feira (18), no Campo do Torino, situado na rua Massaranduba, no bairro Alto, município de Iranduba, zona metropolitana de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o crime aconteceu por volta das 20h34, quando homens, até o momento não identificados, chegaram ao local e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no campo jogando uma partida de futebol.

Ainda conforme as testemunhas, durante o tiroteio, uma grande correria aconteceu, neste momento o adolescente foi atingido pelos tiros e caiu no chão. Após a ação criminosa, os autores dos disparos fugiram do local sem serem identificados.

Jakson foi socorrido por populares e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Hilda Freire. Ao dar entrada na unidade hospitalar, a vítima passou por procedimentos médicos, porém não resistiu aos ferimentos e morreu.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo do adolescente na unidade de saúde. A Polícia Civil investiga quem são os autores do crime, bem como a motivação.

Leia mais:

Integrantes de facção são presos com granadas e armas no Iranduba

Vídeo mostra “Dedo” e comparsas executando homem em Iranduba

Vídeo: Tiroteio em Iranduba deixa feridos e um morto na noite desta segunda (21)